Общество

Мероприятие в память о жертвах теракта в «Крокусе» прошло у памятника княгини Ольги в Пскове

Мероприятие в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» прошло у памятника княгине Ольге в Детском парке Пскова 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Прошло девять дней с момента трагедии в «Крокус Сити».

«Этот теракт стал общим горем, объединил людей, которые скорбят вместе с близкими погибших и переживает за них. Никто не смог остаться в стороне, поэтому сегодня жители и гости города снова пришли к стихийному мемориалу, чтобы зажечь свечи в рамках акции #МыВместе и принести живые цветы в память о людях, которые больше никогда не вернутся в свои семьи», - отметили в центре.

Все желающие смогли выложить из горящих свечей журавля – символ жертв теракта в Подмосковье.

«Пострадали безвинные люди, которые не могли себя защитить и не ожидали, что придётся это делать. Их жизнь оборвалась … это нечестно, жестоко, бесчеловечно, необъяснимо…До сих пор сложно подобрать нужные слова, чтобы выразить то, что в душе у каждого. Сейчас нам особенно нужно сплотиться, поддерживать семьи, поддерживать друг друга, бережнее относиться к своим близким…», - поделилась директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Также волонтеры возложили к монументу крокусы, сделанные вместе с семьями военнослужащих.