Общество

Продукты с максимальным содержанием витамина D перечислила диетолог

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за недостатка солнечного света, связанного с географическим положением и климатом России, многие жители страны испытывают дефицит этого вещества. Решить проблему отчасти помогает употребление продуктов с высоким содержанием витамина D, отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Тот витамин D, который находится в продуктах, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету, это немного разные формы. Но употребление продуктов, содержащих достаточное количество витамина D, помогает повысить его уровень в организме. В первую очередь это рыба жирных сортов. Лосось, привычная нам сельдь, скумбрия очень богаты витамином D, особенно если это дикая рыба. Кроме того, жирная рыба – это полиненасыщенные жирные кислоты, поэтому ее употребление обязательно, если нет аллергии», – считает Залетова.

Источником витамина D могут также служить молочные продукты, продолжила диетолог.

«Второе – молочные продукты, особенно концентрированные, то есть творог и сыр. Они хороши тем, что помимо витамина D содержат кальций, а витамин D нам, собственно, и нужен для усвоения и правильной работы кальция, то есть для минерализации костной ткани. Особенно это важно для детей, подростков, беременных, а также для пожилых людей», – приводит слова Залетовой радио Sputnik.

Третий помощник в восполнении дефицита витамина D – грибы, но нужно учитывать особенности этого продукта, добавила врач.

«С грибами сложнее, потому что их усвояемость в принципе у большинства людей низкая, там нужны специальные пищеварительные ферменты. Плюс грибы не все любят. Тут многое зависит от способа приготовления, потому что очень часто рецепты изначально содержат большое количество соли или насыщенных жиров, то есть масла, а это не очень хорошо. Но в целом грибы могут разнообразить рацион», – сказала Залетова.

Диетолог рекомендует россиянам ежедневно употреблять продукты, содержащие витамин D.