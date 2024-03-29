Общество

Подведены итоги второго фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох»

Итоги II Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» подвели на гала-концерте в Пскове. За четыре дня фестиваля артисты со всей России, а также из Республики Беларусь показали жюри более 120 номеров. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На протяжении четырех дней участники демонстрировали высокопрофессиональные номера. Каждое выступление отличалось своей индивидуальностью, креативным подходом и оригинальными костюмами. Юные артисты выступали с большой самоотдачей и уверенно выполняли самые сложные трюки», - отметил Борис Елкин.

Участники фестиваля получили более 50 наград в разных номинациях. Специальные призы от комитета по культуре Псковской области – памятные «скоморохи» – вручили гостям из Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь.

«"Псковский цирк" завоевал пять наград, в том числе стал лауреатом первой степени в трех категориях. Поздравляю, вы молодцы! Мы не прощаемся с участниками фестиваля и обязательно увидимся вновь в следующем году. До новых встреч!» - добавил глава Пскова.

Напомним, международный фестиваль-конкурс прошел в регионе во второй раз.