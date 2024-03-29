Общество

Лучшее профбюро выбрали на студенческом конкурсе в Пскове

Региональный этап всероссийского конкурса среди профбюро «Ты лидер» состоялся в зале Дома профсоюзов в Пскове с 28 по 30 марта. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

Игорь Иванов совместно с председателем Молодежного совета Псковского облсовпрофа Светланой Артемьевой принял участие в составе жюри конкурса. Всего участие принимали шесть команд профкома студентов. Победителем стала команда Института образовании и социальных наук ПсковГУ, которая представит профком на окружном этапе в Карелии с 4 по 7 апреля.

«За эти три дня ребята показали свои умения общаться с членами профсоюза. Мы оценили их навыки и знания в работе с нормативными документами по профсоюзной части. Большую работу проводят ребята для привлечения новых членов профсоюза в свои ряды. Это невероятный труд, заслуживающий уважения», - отметил Игорь Иванов.