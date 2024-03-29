Общество

Местная мастерица обновила цветы на арке в дновском парке имени Пушкина

Новые цветы украсили арку в парке имени А. С. Пушкина в городе Дно. Как сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале, цветы изготовила местная мастерица Анастасия Андреева.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

«Красота и уют любого населенного пункта складываются из неравнодушия людей и желания преображать окружающую действительность к лучшему», - отметил Михаил Шауркин.

Глава района напомнил, что арку установили 2 года назад. Теперь это место используют для фотосессий молодоженов.

«В планах у мастера на эту неделю - дополнить композицию голубями, которые издавна являются символами любви и верности. Будем надеяться, что в год семьи счастливых и любящих семей в Дновском районе станет как можно больше!» - добавил Михаил Шауркин.