Общество

Аномальное тепло на Северо-Западе закончится резким похолоданием

Похолодание ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели с 1 по 7 апреля. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Запад в начале недели циклон забросит воздух из субтропического пояса, днём на юге региона до +16…+21 градуса. Но затем начнётся арктическое вторжение, пройдут дожди, местами переходящие в снег, и дневная температура на севере понизится до −1…−6 градусов, в южной части до +2…+7 градусов», - сообщили синоптики.

Напомним, переменная облачность ожидается на территории Псковской области 1 апреля, местами пройдет небольшой дождь.