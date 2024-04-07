Движение скоростных «Ласточек» и пригородных поездов изменится в Пскове

В апреле и мае частично изменится расписание скоростных «Ласточек» и пригородных поездов. Об этом сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»
С 8 апреля по 23 мая временно изменяется график движения поездов «Ласточка» сообщением Псков - Санкт-Петербург – Псков в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту пути на перегонах Торошино - Любятово (Псковская область) и Луга - Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги.
Часть поездов «Ласточка» будет следовать удлиненным маршрутом: через Сольцы, Дно и Порхов. Из-за этого время в пути увеличится до 5,5 – 6 часов.
Кроме того, на этот период будут отменены некоторые поезда на участке Луга – Псков:
«Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», - отметили в комитете.
С подробной информацией о графике движения поездов можно ознакомится в файле или на сайте ОАО «РЖД».