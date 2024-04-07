Общество

Движение скоростных «Ласточек» и пригородных поездов изменится в Пскове

В апреле и мае частично изменится расписание скоростных «Ласточек» и пригородных поездов. Об этом сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

С 8 апреля по 23 мая временно изменяется график движения поездов «Ласточка» сообщением Псков - Санкт-Петербург – Псков в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту пути на перегонах Торошино - Любятово (Псковская область) и Луга - Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги.

Часть поездов «Ласточка» будет следовать удлиненным маршрутом: через Сольцы, Дно и Порхов. Из-за этого время в пути увеличится до 5,5 – 6 часов.

Кроме того, на этот период будут отменены некоторые поезда на участке Луга – Псков:

№6507 и №6508 - по понедельникам, вторникам, средам (кроме 29, 30 апреля и 1 мая);

№6556 и №6555 - по средам (кроме 29, 30 апреля и 1 мая).

«Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», - отметили в комитете.

С подробной информацией о графике движения поездов можно ознакомится в файле или на сайте ОАО «РЖД».