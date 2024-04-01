Общество

Санаторий «Черёха» принял участие в патриотической акции

Работники и первичная профсоюзная организация санатория «Черёха» приняли участие в профсоюзной патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Сотрудники направили в фонд акции 36 959 рублей, еще 8 000 рублей от первичной профсоюзной организации перечислят в апреле.

В патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих» может принять каждый желающий член профсоюзов. Для этого достаточно написать заявление на перечисление своего дневного заработка в фонд профсоюзов.

Собранные средства будут использованы для приобретения средств защиты от террористических атак.