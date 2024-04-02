Общество

Проблемы трудоустройства несовершеннолетних обсудили в Пскове

Круглый стол на тему трудоустройства несовершеннолетних состоялся в псковском Доме молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фотографии: Псковский городской молодежный центр

В мероприятии приняли участие представители Псковского городского молодёжного центра, комитета по труду и занятости Псковской области, Молодёжного кадрового центра Псковской области, Государственной инспекции труда Псковской области, Кадрового центра Пскова и управления образования администрации Пскова, а также местные работодатели.

Участники круглого стола обсудили проблемы, существующие в этой сфере, такие как дополнительная ответственность работодателей при трудоустройстве подростков, отсутствие стимулирования работодателей и популярность неофициального трудоустройства в молодёжной среде.

По итогам круглого стола были выдвинуты предложения и инициативы, которые в дальнейшем должны помочь в законном трудоустройстве как работодателям, так и несовершеннолетним соискателям.

Отметим, Молодёжный центр Пскова активно работает по направлению трудоустройства несовершеннолетних: размещает свежие вакансии от работодателей в специализированном сообществе, становится инициатором проведения дней открытых дверей на местах возможного трудоустройства для школьников города Пскова и вместе с Псковским региональным отделением Российских студенческих отрядов (РСО) помогает создавать трудовые отряды подростков, помогающие самореализации подростков путём труда.