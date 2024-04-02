Общество

Весеннюю ярмарку возрождают в Порхове

Весеннюю сельскохозяйственную ярмарку возрождают в Порхове. Об этом сообщил глава Порховского района Юрий Семенов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Семенова

«По многочисленным просьбам мы решили возродить традицию проведения весенней сельскохозяйственной ярмарки. Совместно с коллегами мы обсудили формат, дату и место проведения», - отметил он.

Открытие ярмарки состоится 28 апреля в 9:00 в городском парке.

«Приглашаем всех посетить ярмарку, где вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных кустарников, семена и рассада цветов, овощей и многое другое. Ждём вас насладиться приятной атмосферой весеннего праздника!» - добавил Юрий Семенов.