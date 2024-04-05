Общество

Антинаркотический рейд провели полицейские в общежитии в Великих Луках

Общежитие Великолукской сельскохозяйственной академии посетили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки и участковый уполномоченный полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основная цель мероприятия – профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе рейда гости из полиции рассказали студентам о том, как противостоять наркобизнесу, как предупредить наркозависимость, а также ответили на их вопросы.

Каких-либо нарушений среди представителей студенчества выявлено не было, добавили в ведомстве.