Общество

Александр Конашенков переизбран президентом ассоциации «Псковский фермер» на третий срок

Руководителя крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, депутата Гдовского районного Собрания («Яблоко»), доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова вновь избрали президентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» 5 апреля. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru

«Переизбрали вчера на общем собрании ассоциации сроком на пять лет. Переизбрали третий раз, возглавляю ассоциацию уже 10 лет. Наша задача – облегчить труд крестьян на земле и развивать сельские территории, чтобы на земле был хозяин – фермер», - отметил Александр Конашенков.

Ассоциация «Псковский фермер» объединяет более 70 фермерских и личных подсобных хозяйств региона и входит в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Александр Конашенков родился 23 июня 1964 года. В 1985 году окончил с отличием Великолукский сельскохозяйственный институт. Работал в совхозе «Добручинский» Псковской области управляющим отделения, главным агрономом. В марте 1992 года организовал своё КФХ «Прометей», где работает по настоящее время главой хозяйства. КФХ специализируется на выращивании КРС на мясо, производстве картофеля и овощей. В 2001 году защитил кандидатскую, а в 2014 году - докторскую диссертации по специальности «Сельское хозяйство». В 2014 году избран президентом ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер».