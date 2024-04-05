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Общество

В Пскове на праздник Благовещения по традиции выпустили голубей. ФОТО

07.04.2024 15:07|ПсковКомментариев: 1

В воскресенье, 7 апреля, в Пскове у Храма Александра Невского выпустили белых голубей по случаю одного из главных христианских праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свидетелями традиционного ритуала, символизирующего Богом данную человеку свободу, а также действие Святого Духа, стали сотни горожан.

Напомним, название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Фото Александра Елисеева

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Источник: Псковская Лента Новостей
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