Общество

В Пскове на праздник Благовещения по традиции выпустили голубей. ФОТО

В воскресенье, 7 апреля, в Пскове у Храма Александра Невского выпустили белых голубей по случаю одного из главных христианских праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свидетелями традиционного ритуала, символизирующего Богом данную человеку свободу, а также действие Святого Духа, стали сотни горожан.

Напомним, название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Фото Александра Елисеева