Общество

Несколько образовательных встреч организовали для студентов псковского колледжа искусств

Три образовательные встречи для студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялись на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Студенты и преподаватели музыкального отделения приняли участие в интерактивной лекции психолога колледжа А. В. Гуковой «Конструктор ЗОЖ: собери себя сам». Она была посвящёна Дню здоровья.

На отделении культуры и искусств состоялась встреча с заместителем директора управляющей компании Еленой Селиной «Я управляю своими финансами» в рамках мероприятий, посвящённых финансовой грамотности молодёжи.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков Евгения Пушкарева рассказала студентам колледжа о том, что в период с 8 по 17 апреля Псковской области проходит акция «Чистое поколение – 2024» с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и др.

Студенты отделения культуры и искусства побывали на встрече в клубе выпускников «Мечты сбываются» с продюсером, журналистом, режиссером ПЛН-ТВ Артёмом Татаренко.

Отметим, что большая часть встреч со специалистами в различных сферах деятельности проходит в рамках еженедельного классного часа «Разговор о важном».