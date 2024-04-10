Общество

Прием заявок на конкурс «Лучший ТОС» стартовал в Псковской области

Прием заявок на региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» стартовал в Псковской области в четверг, 11 апреля. Он проходит в двух конкурсных группах — среди ТОСов, действующих в городских и муниципальных округах, городских поселениях, и среди ТОСов в сельских поселениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Муниципальный этап продлится до 24 апреля, региональный — с 27 апреля по 20 мая. На первом этапе проведут оценку подготовленных представителями ТОС заявок. Их выполняют муниципальные конкурсные комиссии. Заявки на участие представляются в период с 11 по 17 апреля в администрации муниципальных образований (городских, сельских поселений, городских, муниципальных округов), на территории которых создано ТОС.

Заявки для участия в региональном этапе конкурса представляются муниципальными конкурсными комиссиями в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23. Заявки принимаются с 25 апреля по 27 апреля. Время приема заявок — с 9:00 до 18:00.

Победителей областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия в мае. Положение о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и формы документов для участия размещены по ссылке. Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по номеру телефона: 8-8112-299-799.

Напомним, ранее в Псковской области объявили победителей регионального конкурса проектов ТОС. Поддержку получили 346 проектов. Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 110 млн рублей. Всего для участия в конкурсе представили 466 заявок.