Общество

Какие обращения от граждан поступают в прокуратуру Пскова, рассказал Олег Соловьев

С какими обращениями приходят граждане в прокуратуру Пскова, рассказал первый заместитель прокурора города Пскова Олег Соловьев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается категории обращений граждан, то большая часть обращений связана с работой правоохранительных органов и органов принудительного исполнения - судебных приставов. В 2023 году их было почти 600. Чуть меньше связано с нарушением производства предварительного следствия и дознания. Более 400 обращений были связаны с нарушением жилищного законодательства», - сказал Олег Соловьев.

Заместитель прокурора отметил, что многие жалобы необоснованы.