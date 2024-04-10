Общество

Великолучанка стала победителем финала Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Ученица 10-го класса Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Софья Динерштейн стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Торжественная церемония закрытия состоялась в четверг, 11 апреля, в Пскове. На сцене Псковской областной филармонии были награждены призеры и победители олимпиады, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил приветственный адрес участникам, в котором поздравил ребят с завершением соревновательных туров по обществознанию.

«Искренне рад, что такое яркое событие состоялось на нашей, Псковской земле. Теперь наш древний и прекрасный город будет у вас ассоциироваться именно с движением вперед, самосовершенствованием и стремлением в будущее. Участники проверили свои силы и знания, получили интересный и важный опыт. Уверен, что для многих из вас он станет решающим в выборе будущей профессии» — отметил Михаил Ведерников в своем обращении. Губернатор пожелал участникам сохранить упорство и целеустремленность, идя к новым победам.

Председатель жюри, профессор Департамента уголовного права, процесса и криминалистики факультета права Высшей школы экономики Сергей Маркунцов поблагодарил организаторов за радушный прием и гостеприимство.

Абсолютными победителями олимпиады стали девятиклассница Алиса Изотова (Санкт-Петербург), десятиклассник Георгий Антонов (Москва) и одиннадцатиклассник Иван Кузнецов (Московская область).

Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.