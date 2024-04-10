Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в духовно-просветительской акции

Духовно-просветительская акция «Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии» прошла в Псковской области в рамках соглашения о сотрудничестве Росгвардии и Русской Православной Церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководство и личный состав управления Росгвардии по Псковской области посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где прошел молебен за военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции.

В молитве за воинов принял участие заведующий сектором Росгвардии Синодального военного отдела иерей Роман Богдасаров.

После молебна для росгвардейцев была проведена экскурсия по монастырю, в ходе которой им рассказали об особенной роли обители в политической и военной истории России.