Общество

«Пастырь»: Преподобная Мария Египетская. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 апреля.

На следующей неделе в православных храмах будет совершаться особое великопостное богослужение, посвященное памяти преподобной Марии Египетской. Она жила очень давно, но ее жизнеописание все еще не потеряло актуальность. Подробнее о святой, считающейся покровительницей кающихся женщин, и о совершенном ею подвиге, рассказал клирик псковского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Максим Васильев.

«Пастырь» - программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.