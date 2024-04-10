Общество

Ушел из жизни экс-заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев

Экс-заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев умер 10 апреля на 71 году жизни. Об этом сообщает руководство города.

«Глава города Великие Луки Николай Николаевич Козловский и глава администрации города Андрей Геннадьевич Беляев от имени всех представителей муниципальной власти выражают глубокие соболезнования по случаю кончины Виктора Васильевича его семье, друзьям и близким. Уход Виктора Васильевича Волынцева из жизни – это большая потеря для города Великие Луки, на благо которого он трудился на протяжении долгих лет. Виктор Васильевич был настоящим патриотом Родины. Всю жизнь он посвятил служению Отечеству. Многие годы отдал службе в пограничных войсках нашей страны, доблестно защищал государственные границы. Зарекомендовал себя высокопрофессиональным, отлично подготовленным боевым офицером, талантливым, принципиальным и ответственным командиром. За время службы был награждён Орденом Красной звезды, медалями "За отличие в охране государственной границы СССР", "За заслуги в пограничной службе", "За безупречную службу". Завершил воинскую службу Виктор Васильевич в звании полковника», - отметили в руководстве города.

В городе Великие Луки Виктор Волынцев трудился с 2005 года. В 2007 году его избрали депутатом Великолукской городской Думы. С апреля 2010 года по март 2012 года Виктор Васильевич Волынцев занимал пост главы города Великие Луки. В марте 2012 года Виктора Волынцева избрали депутатом Великолукской городской Думы пятого созыва и заместителем главы города. На выборах в сентябре 2017 года был вновь избран депутатом Великолукской городской Думы, а также заместителем главы города Великие Луки и занимал этот пост до сентября 2022 года.

«Ко всем порученным делам Виктор Васильевич Васильевич относился с большой ответственностью и профессионализмом, к принятию решений подходил вдумчиво и взвешенно, внимательно и неравнодушно относился к просьбам и предложениям избирателей, проявлял настойчивость в отстаивании интересов граждан. Виктор Васильевич Волынцев внёс значимый вклад в реализацию проектов, направленных на планомерное развитие города, благоустройство Великих Лук и округа, на котором избирался. В наших сердцах Виктор Васильевич Волынцев навсегда останется верным сыном Отечества и доблестным боевым офицером, человеком с ответственной гражданской позицией и твёрдыми жизненными принципами, добросовестно трудившимся во имя благополучия Великих Лук и создания комфортных условий для жизни великолучан, уделявшим серьёзное внимание патриотическому воспитанию молодёжи. Высокий патриотизм и ответственность Виктора Васильевича Волынцева будут примером для подрастающего поколения великолучан.

Вечная память Виктору Васильевичу Волынцеву», - добавили градоначальники.