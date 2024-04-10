Общество

Компания «Генериум» мигрировала в Яндекс 360 для бизнеса и организовала работу подразделений в Яндекс Трекере

Генериум — крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России, который занимается их разработкой, изготовлением и дистрибуцией. Чтобы наладить бесперебойную совместную работу внутри команды, Генериуму потребовалось сменить вендора и существующее IT-решение. Компания провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса. Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнёра Softway, сообщили Псковской Ленте Новостей в Яндексе.

Теперь более 1 000 сотрудников Генериума используют сервисы цифровой среды: хранят файлы на Диске, проводят онлайн-встречи в Телемосте, пишут отчёты и регламенты в Документах. Рабочие процессы компания перенесла в Яндекс Трекер. С помощью этого инструмента IT-специалисты контролируют этапы разработки, техподдержка получает заявки и автоматизирует рутинные операции по их обработке, сотрудники юридической службы и службы внутреннего аудита планируют задачи и отмечают их выполнение, а руководители следят за актуальной ситуацией в своих командах.

«В будущем мы планируем более широко использовать возможности Яндекс Трекера, чтобы структурировать другие внутренние процессы — например, этапы производства продукции и логистику. Практика показала, что сотрудникам удобно работать с задачами в сервисе как по отдельности, так и в команде. А для руководителей важно, что в едином пространстве Трекера все бизнес-процессы стали более прозрачными и управляемыми», — поделился Дмитрий Соколов, директор по информационным технологиям Генериума.

Яндекс Трекер — гибкий инструмент, который разные отделы успешно используют для решения своих задач. Сервис адаптировали в том числе под потребности управляющей компании, которая работает в городке, построенном специально для сотрудников Генериума. Теперь жители оставляют в Трекере заявки на обслуживание и следят за статусами выполнения, а представители ЖКХ оперативно реагируют на входящие запросы.

«Онлайн-офис помогает компаниям в цифровизации бизнес-процессов с помощью понятных и востребованных инструментов. Их функционал просто настроить исходя из специфики конкретного бизнеса, потребностей и задач сотрудников. Сейчас, когда Яндекс Трекер стал частью цифровой среды Яндекс 360 для бизнеса, клиенты получили возможность полноценно управлять бизнесом в рамках одного SaaS-решения», — комментирует Роман Королёв, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса.

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