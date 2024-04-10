Общество

На старт, внимание... май!

В Великих Луках установилась теплая погода. И начались масштабные работы по уборке города после зимы. Дороги, дворы, общественные территории, детские игровые площадки - все должно быть приведено в порядок. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

Чтобы привести Великие Луки в порядок после зимы, коммунальные службы города работают в несколько смен. Зоны ответственности разделены, задачи выполняются.

МП «Спецавтохозяйство» занимается уборкой улиц и грейдированием грунтовых дорог. А их в городе немало - порядка 130 км. Основной задачей является уборка города от пыли, грязи и остатков пескосоляной смеси. Рабочие уделяют внимание ручной уборке лотковой части дорог, а также тротуарам. Сухая погода без дождей способствует и работе по грейдированию - выравниванию поверхности дорожного полотна.

Ночью специализированная техника предприятия моет дороги и тротуары.

МП «Зеленхоз» занят озеленением городских пространств. Порядка 200 тысяч цветов появится в вазонах и клумбах города. Декоративные растения сажают у «Вечного огня», а также в парках и скверах по всему городу. В мае Великие Луки заиграют яркими красками весенних цветов.

Работники МУП «ДСУ» вышли на дороги производить ямочный ремонт. Каждый день план работы предприятия - не менее 200 кв. метров. На ул. Дружбы ремонт выполнен на площади 154,6 кв.м. Стартовал ремонт дворов.

Также до 9 мая стоит задача обновить всю разметку в городе. Активно идет работа на улицах Пушкина и Первомайской.

Не отстает и общественность. Великолучане с энтузиазмом выходят на субботники. Уже около шести тысяч горожан изъявили желание привести город в порядок. Например, сотрудники аппарата администрации города, спортсмены, представители здравоохранения решили посвятить конец неделе хорошему делу - они очистили от поросли берег Ловати.

Генеральная уборка города продолжится до конца месяца. Коммунальные службы планируют охватить все части города, начиная с центральных улиц и заканчивая дальними. А неравнодушные жители внесут свой посильный вклад в общее дело благоустройства Великих Лук.