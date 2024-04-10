Общество

60 номеров представили на региональном этапе фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в Пскове

Региональный этап ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» прошел в детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусорского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления ФССП России по Псковской области

В конкурсе приняли участие дети государственных гражданских служащих и работников управления ФССП России по Псковской области, а также дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов области.

«Хрусталь этого конкурса символизирует чистоту и "прозрачность" детских душ. Звездочки – это сами дети в своем творчестве», - поделились в ведомстве.

В этом году на конкурсе было представлено 60 номеров. Дети соревновались в вокальном, хореографическом и исполнительском мастерстве, раскрывая перед жюри свои таланты.

Победителям первого этапа конкурса признаны:

Номинация «Исполнительское мастерство»

возрастная группа от 7 до 12 лет - Полина Кудрявцева;

возрастная группа от 13 до 18 лет - Егор

Иванов.

Номинация «Вокал»

возрастная группа от 7 до 12 лет - Полина Лебедева;

возрастная группа от 13 до 18 лет - Анастасия Тихомирова.

Номинация «Хореография»

возрастная группа от 7 до 12 лет - образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Солнышко»;

возрастная группа от 13 до 18 лет - дуэт Роман Жмерик и Лилия Маренина, танцевально-спортивный клуб «Диамант».

Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и сладкие подарки. Видеоматериалы победителей конкурса будут направлены в Москву для участия во втором этапе конкурса.