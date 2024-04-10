60 номеров представили на региональном этапе фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в Пскове

Региональный этап ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» прошел в детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусорского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления ФССП России по Псковской области
В конкурсе приняли участие дети государственных гражданских служащих и работников управления ФССП России по Псковской области, а также дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов области.
«Хрусталь этого конкурса символизирует чистоту и "прозрачность" детских душ. Звездочки – это сами дети в своем творчестве», - поделились в ведомстве.
В этом году на конкурсе было представлено 60 номеров. Дети соревновались в вокальном, хореографическом и исполнительском мастерстве, раскрывая перед жюри свои таланты.
Победителям первого этапа конкурса признаны:
Номинация «Исполнительское мастерство»
Номинация «Вокал»
Номинация «Хореография»
Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и сладкие подарки. Видеоматериалы победителей конкурса будут направлены в Москву для участия во втором этапе конкурса.