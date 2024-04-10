Общество

Юных жителей Пскова приглашают к участию в конкурсе рисунков по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Приурочено мероприятие к Международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасного дорожного движения.

«Семья для ребенка - это источник общественного опыта. Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - пример поведения на дороге родителей, так как самые близкие люди - авторитет для ребенка. Поэтому очень важно, чтобы родители были активными участниками процесса обучения детей правилам дорожного движения», - отмечают организаторы.

Конкурс проводится с 8 апреля по 17 мая в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной назван в память девочки, попавшей в дорожно-транспортное происшествие 11 апреля 1997 года, в результате которого от полученных травм она ушла из жизни 4 июня 1997 года. В течение 53 дней за ее жизнь боролись врачи, родные и близкие, но чуда так и не случилось.

Миссия фонда - помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.