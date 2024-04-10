Общество

Псковского депутата-яблочника признали иноагентом

Псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин* («Яблоко») включен в реестр иностранных агентов 12 апреля, следует из данных Минюста РФ.

Николай Кузьмин*

В Минюсте пояснили, что «Николай Кузьмин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

«Двенадцатого апреля 2024 в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.И. Асташин*, И.А. Барабанов*, А.А. Казанцева*, Н.А. Кузьмин*, И.Б. Филиппов*, а также ООО "ИНОАГЕНТ АВК**», - говорится в сообщении на сайте Минюста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента