Общество

В Пскове простились с терапевтом Олегом Адамовым

Врач-терапевт Олег Адамов ушел из жизни 10 апреля в возрасте 64 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Похороны прошли 12 апреля.

Олег Адамов закончил Дагестанский государственный медицинский институт, после окончания института закончил интернатуру по терапии. С 1988 года работал в должности врача – терапевта.

«Олег Александрович был талантливым врачом. В коллективе пользовался заслуженным уважением. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Александровича», - добавили в комитете.