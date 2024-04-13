В Пскове простились с терапевтом Олегом Адамовым

Врач-терапевт Олег Адамов ушел из жизни 10 апреля в возрасте 64 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области
Похороны прошли 12 апреля.
Олег Адамов закончил Дагестанский государственный медицинский институт, после окончания института закончил интернатуру по терапии. С 1988 года работал в должности врача – терапевта.
«Олег Александрович был талантливым врачом. В коллективе пользовался заслуженным уважением. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Александровича», - добавили в комитете.