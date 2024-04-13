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Общество

В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина

13.04.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина, потомок русского поэта Александра Пушкина по линии его младшего брата Льва, умерла в Москве 10 апреля на 86-м году жизни. 

Фото из социальных сетей

В последнее время женщина уже не могла ходить и была прикована к постели. О смерти певицы в полицию сообщили её родственники, пишет ИА «Регнум».

«Несколько месяцев назад Майя Пушкина лежала в отделении паллиативной помощи. Женщина до последнего не хотела ложиться в больницу, но её всё-таки уговорили. Её ученики каждую неделю её навещали. У неё прогрессировала деменция. В итоге она всё-таки уговорила родственников забрать её домой, чтобы там тихо уйти», — рассказал собеседник агентства.

Также сообщается, что женщина узнала о родстве с Александром Пушкиным в зрелом возрасте. Ее предок Лев Пушкин был известен как литературный секретарь великого русского поэта.

Майя Пушкина родилась 13 мая 1938 года. Она была оперной и камерной певицей, педагогом вокала, регентом (руководителем) церковного хора. Её отец Марк Пушкин родился в 1907 году. Он был майором, комиссаром 11-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи Черноморского флота.

Источник: Псковская Лента Новостей
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