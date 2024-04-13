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Общество

Флагманские школы будут принимать детей с седьмого класса

14.04.2024 14:20|ПсковКомментариев: 1

Флагманские школы, которые до 2030 года будут построены во всех федеральных округах России, будут принимать детей с седьмого класса. Предполагается, что в них будет индивидуальное сопровождение ребенка в течение всего периода обучения, сообщил замминистра просвещения РФ Андрей Николаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил создать не менее 12 таких школ до 2030 года. Они будут обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, пишет ТАСС

«Предполагается, что в таких школах индивидуальный процесс сопровождения будет от начала и до конца. От конкурса для обучения в таких школах, это речь идет о школах, которые будут специализироваться на обучении детей с 7-го по 11-й классы. Там, где уже идет профилизация, уже понятны таланты детей», - сказал он на пленарной сессии в рамках Дней национальных приоритетов «Молодежь и дети».

Николаев отметил, что будет система отбора детей в такие школы, наполняемость классов планируется меньше, чем в обычных школах - 20-25 человек в классе. Сам процесс обучения при этом будет «гораздо более проектным».

По его словам, в каждой школе будет учиться не менее 600 человек. Уже согласовано строительство таких школ в Нижегородской, Белгородской, Новгородской и Рязанской областях, а также в Хабаровском крае. Еще их планируют построить в Омской, Калужской и Ростовской области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской и Луганской Народной Республике, но эти проекты пока в проработке. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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