Общество

Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Более 2 тысяч человек стали участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

На 25 площадках были представлены 190 организаций (в прошлом году всего 40) и 2,5 тысячи вакансий (в прошлом году почти 900).

По оперативным данным предложения от работодателей региона получили 418 человек. Анкеты соискателей продолжают рассматриваться кадровыми службами организаций и предприятий.

«Для многих соискателей ярмарка оказалась хорошей возможностью оценить модернизацию службы занятости населения, которая ведётся в рамках президентского нацпроекта «Демография», – написал губернатор.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 28 июня.