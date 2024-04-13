Общество

Корги не пропустили через границу РФ в Псковской области из-за отсутствия прививки

Ветеринарный контроль собаки породы вельш-корги пемброк провели на российско-эстонской границе РФ МАПП Шумилкино в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарной проверки установлено, что в ветеринарном паспорте собаки отсутствовали сведения о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки (если она не была привита в течение последних 12 месяцев) против аденовирусных инфекций. Животное перевозили из Республики Сербия в Тульскую область.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате животного.