Общество

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае

Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят в мае, сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», - сказала Рыжих.

Она отметила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, зарплаты, а также страховых взносов, пишет РИА Новости.

«Помимо указанных категорий, на повышение пенсий могут рассчитывать граждане, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности (им увеличат фиксированную выплату вдвое). Кроме того, аналогичное увеличение фиксированной выплаты будет положено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае текущего года», - уточнила эксперт.

Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.