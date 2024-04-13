Общество

Около 400 беременных псковичек с начала года получили единое пособие

Отделение Социального фонда России по Псковской области продолжает принимать заявления от будущих мам на единое пособие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда, с начала 2024 года данной мерой государственной поддержки воспользовались 373 беременные жительницы региона.

Согласно правилам, все женщины, претендующие на получение единого пособия, должны быть гражданками РФ и встать на учет в медучреждение на ранних сроках беременности (с 6 по 12 недели). При этом имущество и доход заявительниц не должен превышать допустимый для назначения ежемесячного пособия уровень.

«Оформить выплаты будущие мамочки могут только после 12 недели беременности, а вот рассчитают сумму выплат специалисты фонда с месяца постановки на учет. Таким образом, после 12-й недели беременности женщина получит всю начисленную сумму на дату оформления пособия. Далее выплаты будут приходить ежемесячно до рождения ребенка. Причем деньги приходят за полный месяц, даже если ребёнок родился в начале месяца. Если беременность прекратилась до наступления 12 недель, пособие выплачено не будет. Отмечу, что если единое пособие назначено впервые, то первое перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения о назначении пособия», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Рассчитывается ежемесячное пособие для каждой заявительницы индивидуально и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан (в Псковской области — 16 675 рублей). Так в этом году в Псковской области единое пособие беременным выплачивается в размере 8 337,5, 12 506,25 или 16 675 рублей соответственно.

Заявление на положенные выплаты женщина может подать через портал госуслуг, Остальные сведения специалисты ОСФР проверят в рамках межведомственного взаимодействия.