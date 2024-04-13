Общество

«Росгосстрах» фиксирует рост сборов и прибыли в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года «Росгосстрах» продолжил наращивать сборы страховой премии и увеличил чистую прибыль на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опубликованной страховщиком отчетности по ОСБУ, сборы за первые три месяца достигли 21,8 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 33,2% и составила 2,8 млрд рублей. Выплаты по всем договорам страхования и перестрахования увеличились до 8,9 млрд рублей – на 9,5% больше, чем в первом квартале 2023-го.

«В первом квартале 2024 года "Росгосстрах" показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям. На более чем 20% выросло корпоративное страхование, включая медицину, а также моторные виды, причём по всем каналам продаж: агентскому, дилерскому, лизинговому. И, безусловно, стабильно высокий результат сборов по нашему флагманскому виду – имуществу физических лиц. Резонансные события последних дней — такие, например, как масштабное наводнение в Оренбургской области и в ряде других регионов страны — очень наглядно демонстрируют, что страхование формирует финансовую подушку безопасности, позволяет получать оперативное возмещение ущерба и в целом чувствовать себя гораздо увереннее даже в случае стихийных бедствий регионального масштаба. Только в нашу компанию за две первые недели апреля поступило несколько сотен обращений от клиентов, чьи дома серьёзно пострадали. "Росгосстрах", обладая самой разветвленной сетью территориальных представительств и мощным агентским корпусом, может и будет обеспечивать страховой защитой как жителей мегаполисов, так и россиян из самых отдаленных уголков страны, помогая в самых сложных жизненных ситуациях», — отметил генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев.