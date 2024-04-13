МТС открыла свои магазины в Псковской области для клиентов с питомцами

Цифровая экосистема ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах в Псковской области. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.
Фото здесь и далее: МТС
В 10 магазинах МТС уличного формата в Псковской области внедрена концепция pet-friendly. Речь идет о магазинах в Пскове, Великих Луках, Невеле, Острове, Порхове. Магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.
Адреса магазинов в Псковской области:
Псков, Киселева ул, 16
Псков, Рижский пр-кт, 31
Псков, Вокзальная ул, 23/3
Псков, Карла Маркса ул, 8
Великие Луки, Ленина пр-т, 59/2
Великие Луки, Ленина пр-т, 43/26
Великие Луки, Ленина пр-т, 51
Невель, Комсомольская ул, 30
Остров, Ленина ул, 1
Порхов, Ленина пр-кт, 29а.
Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 1,5 тысячи магазинах практически во всех регионах России. Кроме того, в рамках данной концепции запущен пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. В специальной зоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. В настоящий момент пилотный проект действует в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%