Общество

МТС открыла свои магазины в Псковской области для клиентов с питомцами

Цифровая экосистема ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах в Псковской области. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото здесь и далее: МТС

В 10 магазинах МТС уличного формата в Псковской области внедрена концепция pet-friendly. Речь идет о магазинах в Пскове, Великих Луках, Невеле, Острове, Порхове. Магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Мы заботимся о комфорте всех наших пользователей и стараемся постоянно повышать этот уровень. Теперь наши клиенты могут посещать розничные магазины и проводить в них больше времени, изучать ассортимент и решать свои запросы, не волнуясь за питомца, который был вынужден оставаться снаружи», — комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Адреса магазинов в Псковской области:

Псков, Киселева ул, 16

Псков, Рижский пр-кт, 31

Псков, Вокзальная ул, 23/3

Псков, Карла Маркса ул, 8

Великие Луки, Ленина пр-т, 59/2

Великие Луки, Ленина пр-т, 43/26

Великие Луки, Ленина пр-т, 51

Невель, Комсомольская ул, 30

Остров, Ленина ул, 1

Порхов, Ленина пр-кт, 29а.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 1,5 тысячи магазинах практически во всех регионах России. Кроме того, в рамках данной концепции запущен пилотный проект по оборудованию магазинов мисками со свежей водой. В специальной зоне животные смогут освежиться, пока их владельцы получают консультацию. В настоящий момент пилотный проект действует в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%