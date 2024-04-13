Общество

Специалиста на муниципальную должность ищут в Великих Луках

Вакансии открыты в комитете по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Требуется главный специалист отдела корпоративного управления.

Обязанности: оформление документации по приему имущества в собственность муниципального образования «Город Великие Луки», по передаче муниципального имущества в собственность физическим и юридическим лицам, ведение реестра муниципального имущества.

Квалификационные требования: наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу работы по специальности. Знание ПК, трудолюбие, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Характер работы: постоянная.

Также нужен главный специалист отдела земельных отношений – муниципальная должность.

Обязанности: подготовка документов, необходимых для оформления прав на земельные участки в соответствии с действующим законодательством, консультирование граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ответы на письма и обращения.

Квалификационные требования: наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу работы по специальности. Знание ПК, трудолюбие, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Характер работы: временная (на время отпуска по уходу за ребенком основного работника).

Открыта вакансия главного специалиста – немуниципальная должность.

Обязанности: организация деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Квалификационные требования: наличие высшего юридического и (или) экономического образования и (или) дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Опыт работы в сфере закупок не менее 1 года.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Характер работы: постоянная.

Справки можно получить по телефону: 8(81153) 4-65-47, 3-04-89. Резюме направлять на адрес электронной почты: kumi@vluki.reg60.ru.