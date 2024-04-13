Общество

Сроки выплаты пенсий и социальных пособий в мае назвали псковичам

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Доставка пенсий в регионе начинается с 5-го числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через почту, получат их согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая.

Финансирование кредитных учреждений города Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – это выходной день, срок финансирования перенесен на 8 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено также 8 мая.

Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов области - 22 мая.

Таким образом, необходимость досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц отсутствует. Более того, на это нет правовых оснований. В соответствии с законодательством, выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственное исключение – это выплата в конце декабря пенсий за январь.

Пособия на детей Социальный фонд России предоставляет в единый день – 3 числа текущего месяца за предыдущий. Учитывая, что 3 мая является рабочим днем, никаких изменений в графике выплат не предвидится. Таким образом, 3 мая родителям будет начислено за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Напомним, в единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Ответы на вопросы о пенсионном и социальном обеспечении можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98 или в официальных группах псковского отделения СФР в соцсетях.