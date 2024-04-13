Число вакансий для работающих из дома увеличилось в России почти в полтора раза

Работодатели в РФ стали предлагать в 1,5 раза больше вакансий, предполагающих работу из дома. По доле таких предложений в общем объеме среди регионов лидируют Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в совместном исследовании hh.ru и «Контур.толка».
«По итогам первого квартала 2024 года компании открыли 233 тысячи удаленных вакансий. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> В первые месяцы 2024 года работу из дома чаще остальных предлагают операторам кол-центров. Позиция встречается в каждом третьем объявлении, а в каждом десятом - ищут менеджера по продажам», - говорится в исследовании.
Формат home office предлагают программистам (6%), специалистам техподдержки (3%) и маркетологам (3%). В 2023 году в топ-5 вакансий с самой высокой долей удаленной работы вошли операторы кол-центров (71,4%), редакторы, копирайтеры, корректоры (56,1%), специалисты технической поддержки (42,3%), гейм-дизайнеры (39%), DevOps-инженеры (30,9%). Доля вакансий с гибридным форматом наиболее высока у системных аналитиков (27,2%), DevOps-инженеров (24,8%), бизнес-аналитиков (23,5%), дата-сайентистов и тестировщиков (по 22,9%).
«Работодатели предлагают дистанционный формат по разным причинам. Для одних - это возможность расширить воронку найма, для других - оптимизировать ресурсы компании, перевести на удаленку целые отделы. При этом благодаря сервисам для онлайн-встреч сотрудники, которые работают из дома, могут поддерживать связь с коллегами, полноценно участвовать в формальных и неформальных мероприятиях», - пояснил руководитель проекта «Контур.толк» Павел Скрипниченко.
Больше всего вакансий с удаленкой опубликовали работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области и Республики Татарстан. Тенденция почти полностью совпадает и в случае с гибридным форматом. Таких вакансий больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Нижегородской областях.
При этом по доле вакансий с удаленным форматом занятости лидирует Республика Ингушетия: работодатели предлагают его в каждом втором объявлении (50,1%). Не требуют посещения офиса работодатели из Ненецкого автономного округа (30,3%) и Чеченской Республики (29,4%). В пятерку лидеров по этому показателю также входят Кабардино-Балкарская Республика (20,2%) и Республика Калмыкия (17,5%).
«Больше всего вакансий с удаленкой и гибридом в сфере информационных технологий. Такой формат популярен в финансовом секторе, в сфере услуг для бизнеса, в розничной торговле, в сфере телекоммуникаций и в образовательных учреждениях. По итогам 2023 года доля вакансий с удаленкой составила 6,7%, с гибридом - 1,9%», - пояснила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.
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