Общество

Число вакансий для работающих из дома увеличилось в России почти в полтора раза

Работодатели в РФ стали предлагать в 1,5 раза больше вакансий, предполагающих работу из дома. По доле таких предложений в общем объеме среди регионов лидируют Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в совместном исследовании hh.ru и «Контур.толка».

«По итогам первого квартала 2024 года компании открыли 233 тысячи удаленных вакансий. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> В первые месяцы 2024 года работу из дома чаще остальных предлагают операторам кол-центров. Позиция встречается в каждом третьем объявлении, а в каждом десятом - ищут менеджера по продажам», - говорится в исследовании.

Формат home office предлагают программистам (6%), специалистам техподдержки (3%) и маркетологам (3%). В 2023 году в топ-5 вакансий с самой высокой долей удаленной работы вошли операторы кол-центров (71,4%), редакторы, копирайтеры, корректоры (56,1%), специалисты технической поддержки (42,3%), гейм-дизайнеры (39%), DevOps-инженеры (30,9%). Доля вакансий с гибридным форматом наиболее высока у системных аналитиков (27,2%), DevOps-инженеров (24,8%), бизнес-аналитиков (23,5%), дата-сайентистов и тестировщиков (по 22,9%).

«Работодатели предлагают дистанционный формат по разным причинам. Для одних - это возможность расширить воронку найма, для других - оптимизировать ресурсы компании, перевести на удаленку целые отделы. При этом благодаря сервисам для онлайн-встреч сотрудники, которые работают из дома, могут поддерживать связь с коллегами, полноценно участвовать в формальных и неформальных мероприятиях», - пояснил руководитель проекта «Контур.толк» Павел Скрипниченко.