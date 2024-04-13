Общество

В парке реки Милевки в Пскове собрали 15 мешков мусора

Общественники очистили парк реки Милевки в Пскове от зимнего мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

Субботник организовали в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Чистая страна»

Активисты местного отделения партии совместно с детской экологической библиотекой «Радуга», сотрудниками Псковского завода «Титан-Полимер» провели очистку от зимнего мусора парка реки Милевки. Помощь в организации субботника оказал депутат Псковской городской Думы по 15-му округу Денис Иванов.

Вооружившись инвентарем и хорошим настроением, участники субботника привели в порядок территорию парка, очистили тротуары и дорожки от мусора. Субботник прошел воодушевленно и активно, все были полны задора и желания ухаживать за своей родной природой, отметили в отделении «Единой России».

«Каждому из нас наверняка будет приятно, если мы поймем, что сделали какое-то доброе дело. Ведь все мы живем среди той природы, которая нуждается в человеческом уходе. Субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. Он не только делает город чище, но и очень объединяет людей», - отметил Денис Иванов.

В мероприятии приняли участие около 30 человек, собрано 15 мешков мусора. Организаторы поблагодарили всех участников субботника за неравнодушие и большой вклад в благоустройство территорий и призвали продолжать поддерживать чистоту и порядок, сохраняя красивым облик города.

Напомним, парк реки Милевки был создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова. Проект является частью народной программы партии. В парке построены новые площадки для занятия спортом и для отдыха, установлена детская игровая площадка, смотровая площадка, проложены пешеходные дорожки.