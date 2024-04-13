Общество

Около 100 экспертов соберутся на форуме по цифровизации образования в Пскове

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» пройдет в Псковской области с 22 по 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В программе - секционные заседания, творческие площадки, мастер-классы, а также тематические выставки.

В мероприятии примут участие около 100 специалистов из разных регионов страны: педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации, центров опережающей профессиональной подготовки и другие специалисты цифровых технологий.

За время работы форума планируется обсудить различные аспекты перехода к использованию российского программного обеспечения и перспективы развития цифровых сервисов. Кроме того, в числе вопросов - образовательный контент, массовые социально значимые услуги, интеграция информационных систем и сервисов в сфере образования, а также свободное программное обеспечение как основа технологического развития системы образования и ИТ-отрасли.

Форум развернется сразу на нескольких площадках: в правительстве Псковской области, региональном центре информационных технологий и Псковском техническом лицее.

Организаторами форума выступили правительство Псковской области, комитет по образованию Псковской области и Региональный центр информационных технологий.