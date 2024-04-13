Общество

Борис Елкин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников местного самоуправления глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Глава города отметил, что День местного самоуправления - профессиональный праздник специалистов, от чьей работы зависит благополучие граждан. Муниципальные работники ближе всех к жителям и первыми включаются в решение их запросов в различных сферах.

«Это рутинная, связанная со стрессом, но очень важная работа, направленная на то, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и безопасно. Поздравляю коллег с праздником и благодарю за то, что вкладываете частичку своей души в это важное дело. Пусть вас не покидает желание приходить на работу, а возвращаясь с нее, понимать, что день прожит не зря, и вы сделали что-то полезное для людей. Особая благодарность ветеранам муниципальной службы! Спасибо за Ваш бесценный опыт!» - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.