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Общество

Почти 730 млн рублей выделят на повышение доступности медицины в Псковской области

21.04.2024 15:35|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области за счет участия в нацпроекте «Здравоохранение» к 2025 году увеличат в 1,5 раза объем финансирования на модернизацию первичного звена этой сферы, что позволит обновить оборудование и повысить доступность медуслуг во всех 22 медучреждения региона, которые оказывают первичную медицинскую и санитарную помощь, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«По нацпроекту мы в Псковской области реализуем программу по модернизации первичного звена здравоохранения, и здесь наша главная цель - оказание медпомощи с приближением к месту жительства или работы жителей, обеспечение медиков транспортом и современным медоборудованием, устранение дефицита кадров. Чтобы этого достичь, мы к 2025 году увеличим финансирование этой важнейшей для региона программы, оно составит более 726 млн рублей, что превышает в 1,5 раза текущие показатели», - отметила собеседница агентства.

Существенную часть этого финансирования составляют федеральные средства, областной бюджет оказывает софинансирование этой программы в размере 2,3%, пишет ТАСС со ссылкой на Марину Гращенко.

«Благодаря этим средствам, наши коллеги получат для работы современное оборудование: в 22 районных и межрайонных медучреждениях появятся, в том числе новые аппараты УЗИ, флюорографы, лабораторная техника. Медики будут обеспечены транспортом и будут чаще проводить выездные консультации. Как результат - жителям села и особенно удаленных населенных пунктов не придется тратить полдня на поездку в райцентр, чтобы получить консультацию специалистов», - пояснила глава регионального комитета по здравоохранению.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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