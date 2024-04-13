Общество

Студенты псковского колледжа искусств поздравили с Днем самоуправления представителей муниципалитетов

Студенты Псковского областного колледжа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова поздравили представителей муниципалитетов региона с Днем самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им.Н.А. Римского-Корсакова

Торжественное мероприятие состоялось 19 апреля, в преддверии праздника, в Родинском доме культуры. Перед присутствующими выступили солистки специализаций «Этнохудожественное творчество» и «Эстрадное пение»: Анна Яковлева, Анастасия Егорова, Анна Бутман, Анастасия Куклина, Ирина Елфимова, Анастасия Алексеева.

В качестве музыкального подарка представителям муниципалитетов всего Псковского региона прозвучали песни отечественных композиторов Леонида Афанасьева, Ефима Файфмана, Александра Ермолова, Владимира Матецкого, Евгения Крылатова. Вячеслава Добрынина.

«Выступление молодых вокалисток - лауреатов международных, общероссийских и региональных конкурсов - было тепло встречено зрителями», - отметили в колледже.