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Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления

22.04.2024 13:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:

  • Ночная тревога: в ночь на воскресенье Псков проснулся от звуков сирен, а в Великих Луках упали два дрона;

  • «Новые люди» и «Партия роста» официально «узаконили» свои отношения;

  • Запрос на альтернативу: нужно ли в России создавать новые партии?

  • Камень преткновения: Гдовский район выступил против муниципальной реформы;

  • А также: как в Псковской области дела с потребительским спросом?

И во второй части программы к ведущим в качестве политического обозревателя присоединится Максим Костиков.

Теги: #Постскриптум
Источник: Псковская Лента Новостей
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