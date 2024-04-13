Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:

Ночная тревога: в ночь на воскресенье Псков проснулся от звуков сирен, а в Великих Луках упали два дрона;

«Новые люди» и «Партия роста» официально «узаконили» свои отношения;

Запрос на альтернативу: нужно ли в России создавать новые партии?

Камень преткновения: Гдовский район выступил против муниципальной реформы;

А также: как в Псковской области дела с потребительским спросом?

И во второй части программы к ведущим в качестве политического обозревателя присоединится Максим Костиков.