Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
«Новые люди» и «Партия роста» официально «узаконили» свои отношения;
Запрос на альтернативу: нужно ли в России создавать новые партии?
Камень преткновения: Гдовский район выступил против муниципальной реформы;
А также: как в Псковской области дела с потребительским спросом?
И во второй части программы к ведущим в качестве политического обозревателя присоединится Максим Костиков.