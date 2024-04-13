Общество

«Лед 3» посмотрели онлайн более пяти миллионов раз

«Лед 3» (6+) теперь доступен в онлайн-кинотеатре KION. Третью часть популярной у россиян кинофраншизы посмотрели более 5 миллионов раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Кадры предоставлены «Арт Пикчерс Дистрибьюшн»

Юрий Хмельницкий завершает популярную трилогию: выросшая дочь хоккеиста Саши хочет стать фигуристкой, но он запрещает ей вставать на лед. В последней части франшизы снялись звезды российского кино Александр Петров, Анна Савранская и Мария Аронова.

«Надя Горина с детства мечтала кататься на льду, как и ее мама, но отец-хоккеист Александр против. Тем не менее Надя тайно оттачивала прыжки и фигуры, почти жила на катке, все ради того, чтобы побороться за престижный "Кубок Льда". К сожалению, учитель по фигурному катанию Нади тяжело заболел, но ей на помощь приходит молодой хоккеист из Москвы Сергей Орлов. Он пришел в команду на замену Александру Горину, ставшему тренером иркутского клуба "Байкпроммаш". Мужчина не доверяет юному дарованию и считает, что тот сразу уедет за границу после успешного матча. Сергей знакомится с Надей, влюбляется в нее и предлагает свою помощь в тренировках», – рассказали о сюжете представители компании.

Франшиза «Лед» - одна из самых успешных в России, первые три картины собрали в прокате почти пять миллиардов рублей. Первая часть, вышедшая в 2018-м году, получила две кинопремии «Золотой орел», а вторая — награду в категории «Лучшая женская роль второго плана».

За производство отвечали компании Art Pictures Studio, «Водород», Плюс Студия, «Национальная Медиа Группа», при участии телеканала «Россия», при поддержке телеканала СТС и Фонда кино.

Главные роли исполнили: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров и Сергей Лавыгин и Елена Николаева. Оператор фильма - Андрей Иванов, композитор - Олег Карпачев.