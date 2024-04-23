Общество

Российские ветеринары спасли корги, съевшего более 20 шоколадок

Московские ветеринары спасли корги, съевшего более 20 шоколадок с оберткой. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Фото: корги Тедди, «Моя Ветклиника» / Telegram

«Московские ветврачи спасли съевшего 20 шоколадок с оберткой корги Тедди. Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "киндер-шоколада" вместе с фантиками, то есть, более 250 грамм продукта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 250 грамм шоколада является очень токсичной дозой для 9-килограммового корги. Такое количество шоколада может привести собаку к летальному исходу.

«К счастью, владельцы были в курсе опасности шоколада и сразу же прибыли к ветврачу Ксении Вячеславовне Грошевой. У корги вызвали медикаментозную рвоту, а затем отправили на капельницу выводить токсины. Благодаря быстро оказанной помощи, Тедди поправился в течение суток и повторный прием ему не понадобился», - добавили в соцблоке Москвы.