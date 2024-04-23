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Общество

Какие выплаты пенсионер получит сразу после увольнения, рассказали псковичам

23.04.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Если гражданин по достижении пенсионного возраста решает прекратить трудовую деятельность, его уход с работы оформляется как увольнение по собственному желанию. Закон в этом случае не предусматривает выплату выходных пособий, сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Однако работодатель вправе добровольно устанавливать собственные поощрительные, социальные выплаты при выходе работника на пенсию. 

Случаи обязательной выплаты выходного пособия для увольняющихся пенсионеров строго закреплены законодательно. Здесь речь идет о сокращении штата или численности, ликвидации компании, отказе от переезда на новое место работы, медицинских противопоказаниях, нарушениях при оформлении трудового договора.

«Для этих случаев размеры пособий увольнения аналогичны тем, что выплачивают другим категориям работников», — подчеркнули в СОЦПРОФ.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Поэтому после увольнения пенсионер сможет рассчитывать на повышенный размер страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности.

Повышение произведет Социальный фонд России автоматически на второй месяц после месяца увольнения.

Например, пенсионер уволился с работы 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, в СФР поступит информация от работодателя о кадровых изменениях. В мае СФР должен принять решение о выплате пенсии с учетом индексации, а уже в июне пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц — май.

Если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, то новая дата приёма должна быть не ранее второго числа месяца, следующим за месяцем увольнения.

Теги: #пенсии #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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