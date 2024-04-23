Общество

14% россиян выступают за продление майских праздников

Порядка 14% россиян считают, что майские праздники стоит продлить, при этом 8% выступают за их сокращение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 14% россиян считают, что продолжительность майских праздников стоило бы увеличить. Основной аргумент в этой категории - «больше отдыха/ восстановиться/хочется больше». Еще 31% хотели бы продлить майские выходные для того, чтобы посвятить их дачному сезону, саду или огороду, 9% потратили бы это время на семью.

Сократить майские праздники хотели бы 8% опрошенных: 55% в этой группе считают, что нынешнее количество выходных дней «слишком расслабляет/достаточно двух-трех дней выходных». Также 12% считают, что долго отдыхать «экономически не целесообразно», 11% говорят, что «все пьют».

В то же время 70% респондентов говорят, что существующая продолжительность майских праздников для них оптимальна, пишет ТАСС.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 апреля 2024 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.