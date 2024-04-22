Общество

Псковское отделение ЛДПР продолжит добиваться сокращения рабочей недели для многодетных

Псковское региональное отделение ЛДПР продолжит добиваться сокращения рабочей недели для многодетных родителей, заявил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в ходе очередной сессии регионального парламента 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Буквально перед сессией стало известно, что кабмин не поддержал федеральную инициативу ЛДПР о сокращении рабочей недели для многодетных родителей», - сказал Антон Минаков.

Он отметил, что дополнительная поддержка многодетных призвана решить демографическую проблему, которая особенно остро стоит в Псковской области. По словам Антона Минакова, он поднимал проблему в регионе, и нашел отклик со стороны правительства Псковской области. В связи с этим ЛДПР продолжит продвигать эту инициативу.

«Надеюсь, что законопроект будет пересмотрен на федеральном уровне, мы продолжим работу на региональном уроне», - заверил он.