Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В новом выпуске ведущая Татьяна Иванова поговорит о «делах сердечных» с врачом-кардиологом Жанной Шлосберг.

Гостья студии ответит на широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой и лечением сердечной недостаточности: по каким симптомам человек должен понять, что у него что-то не так с сердцем, какие причины приводят к сердечным заболеваниям и как поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке. Также Жанна Шлосберг расскажет о реализуемых в Пскове программах сопровождения пациентов с сердечной недостаточностью.

Трансляция завершена.