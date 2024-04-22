Общество

Территории садоводств в Псковской области смогут включать в границы населённого пункта

Территории садоводств в Псковской области смогут включать в границы населённого пункта. Соответствующее решение депутаты Псковского областного Собрания приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты внесли изменения в статью 4 закона «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области», поскольку федеральный законодатель передал на уровень субъекта установление требований, при соблюдении которых территории садоводств могут быть включены в границы населённого пункта либо образованы в новый населённый пункт. Законопроект наделяет областное правительство полномочиями по установлению требований, при соблюдении которых возможны преобразования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в Псковской области в текущий период выполняют много контрактов на разработку проектов генеральных планов поселений и проектов о внесении изменений в них. В процессе выполнения работ по таким контрактам от заинтересованных поступают предложения включить в границы населённых пунктов территории садоводств. Отметим, что садоводства в области смогут самостоятельно определять, ликвидироваться или остаться.

Полномочия по присвоению названия вновь образованному населённому пункту и обязанности по обслуживанию дорог бывшего садоводства будут закреплены за органами местного самоуправления.

Законопроект не затрагивает земли сельскохозяйственного назначения, которые фактически не используют по целевому назначению.

Законопроект приняли в двух чтениях.